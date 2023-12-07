وزير الثقافة الأسبق: مصر لم تقصر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، إلا أنها لم تقصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وفتح المستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين والأطفال الخدج.

وقال حلمي النمنم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن حرب غزة كما لها آثار مدمرة كثيرة، إلا أنها خلفت أثارا إيجابية هي الخروج منها بأن تحرير فلسطين سيبدأ من داخل فلسطين وليس دولة أخرى.

تهجير السكان

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنه لابد من حل شامل وعادل للقضية للفلسطينية، وإقامة دولتين، موقف الدولة المصرية واضح وثابت ولن يتغير، مؤكدا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ناتج من عدة أسس، على رأسها حماية الأمن القومي المصري وحماية الحدود قاطبة، بالإضافة إلى عدم تفريغ القضية الفلسطينية وتهجير السكان من قاطع غزة.