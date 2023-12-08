نجم مانشستر يونايتد السابق:يجب طرد 9 لاعبين من الفريق للمنافسة على البطولات

يعتقد نجم مانشستر يونايتد السابق روي كين أن السير جيم راتكليف أمامه تحدي كبير لجعل مانشستر يونايتد ينافس على أعلى الألقاب مرة أخرى، بعد أن قام بتسمية تسعة لاعبين يشعر أن رجل الأعمال البريطاني يحتاج إلى بيعهم.

ويمكن أن يتوقع راتكليف البالغ من العمر 71 عامًا قريبًا أن يصبح استثماره البالغ 1.4 مليار جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد ، والذي سيشهد مطالبته بـ 25٪ من أسهم جليزر في النادي، رسميًا بعد انتظار شاق وطويل وبموجب الاتفاقية، سيتولى راتكليف دورًا عمليًا رئيسيًا في النادي، حيث يشرف على قسم الانتقالات ويصبح إلى حد كبير الرئيس الجديد ليونايتد،مع صمت عائلة جليزر فعليًا، على الرغم من وجود أغلبية المساهمين في الخلفية، تتزايد الآمال في أن يساعد راتكليف في إخراج يونايتد من حالة الركود.

وبينما أدى الفوز 2-1 على تشيلسي مساء الأربعاء إلى تخفيف بعض الضغط على إريك تين هاج، فإن الهولندي لا يعرف سوى الفوز على بورنموث يوم السبت، إلى جانب التقدم في دوري أبطال أوروبا - والذي، باعتراف الجميع، يعتمد الآن على صالح في مكان آخر بالإضافة إلى الفوز على بايرن ميونيخ – لإبعاد الذئاب عن بابه.

على العموم، كان موسم 2023/24 يعاني من اضطرابات اللاعبين والتناقضات الكبيرة في جميع أنحاء الفريق، ومع كفاح تين هاج للحفاظ على الروح المعنوية، بالإضافة إلى كفاحه من أجل وظيفته الخاصة، فإنه يأمل أن يرى بعض الإيمان والقتال من لاعبيه في الأسابيع المقبلة، ولتحقيق هذه الغاية، أوضح آلان شيرر لماذا لم يكن مفاجئًا رؤية تين هاج "الغاضب" يترك ماركوس راشفورد "غير السعيد" على مقاعد البدلاء ضد فريق ماوريسيو بوتشيتينو، ومع ذلك، فإن المستوى السيئ لراشفورد هو مجرد واحدة من عدد كبير من المشكلات التي واجهها تين هاج هذا الموسم.

تسعة من لاعبي مانشستر يونايتد يجب بيعهم

والآن مع وضع راتكليف تحت الطاولة في أولد ترافورد، قام كين بتسمية عدد من النجوم ذوي الأداء الضعيف الذين يجب عليهم الآن أن يبدأوا بالخوف على مستقبلهم، ويشتهر الأيرلندي بالتعبير عن رأيه، وعندما ناقش فريق يونايتد مع جاري نيفيل وجيمي كاراجر في برنامج The Overlap podcast على قناة Sky Sports ، قام بتسمية تسعة نجوم وفضحهم وكان يتطلع للتخلص منهم.

من خلال لعب لعبة "Keep، Last Straw or Ditch"، اختار كين فيكتور ليندلوف، أنتوني، رافائيل فاران، ديوجو دالوت، سفيان أمرابط، كريستيان إريكسن، هاري ماغواير، جادون سانشو وأنتوني مارسيال كلاعبين ينصح راتكليف بالتخلي عنهم.

ومن المثير للدهشة إلى حد ما أن كين كان لديه كلمات لطيفة حول مستقبل حارس المرمى أندريه أونانا ، الذي كلف رسومًا ارتفعت إلى 47.2 مليون جنيه إسترليني من إنتر ميلان خلال الصيف، وعانى الحارس الكاميروني بشدة منذ استبدال ديفيد دي خيا بين العارضتين وفشل مرة أخرى في صد تسديدة قوية من كول بالمر في ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء.

ومع ذلك، فهذا ليس أكبر خطأ ارتكبه أونانا حتى الآن، ونظرًا لأنه لا يزال يتأقلم إلى حد ما مع هذا الدور، يقول كين إنه يجب منح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حتى نهاية الموسم لإثبات قيمته.

وقال كين: "أكبر خيبة أمل هي أندريه أونانا.. أعتقد أن مانشستر يونايتد كان على حق في التخلص من ديفيد دي خيا، ولكن بالنسبة للنادي قام بإحضار شخص آخر وأن يعاني"

كاراجر ينضم إلى كين في انتقادات أندريه أونانا



تمت مشاركة وجهة النظر هذه أيضًا من قبل جيمي كاراجر، الذي لم يتأثر بتعاقدات حراس المرمى الرئيسية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف في قرار كل من أونانا وأرسنال بالتعاقد مع ديفيد رايا.

وأضاف كاراجر: "أكبر خيبات الأمل في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم ستكون حارسي مرمى مانشستر يونايتد وأرسنال (أونانا ورايا).. لقد كانوا فقراء جدًا بعد مجيئهم كـ "تحسينات" عن الحراس السابقين، وقد ظل الوضع على حاله تقريبًا أو حتى تراجع مع قدومهم.. تلقى أونانا حتى الآن 35 هدفًا في 22 مباراة مع يونايتد، مع سبع شباك نظيفة فقط باسمه، ومنذ قدوم رايا إلى فريق أرسنال لضم آرون رامسديل، استقبلت شباك رايا 13 هدفًا في 15 مباراة، وحافظ أيضًا على نظافة شباكه سبع مرات".