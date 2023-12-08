محلل سياسي فلسطيني: مشهد الأسرى تكرار للنازية.. فيديو

قال الدكتور ماهر صافي، كاتب صحفي ومحلل سياسي فلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عمليات القتل المباشر والتنكيل والاعتقال وتدمير البنية التحتية بما يزيد عن 65% إلى 70% مع زيادة أعداد الشهداء المعروفين والمفقودين.



وأضاف "صافي" خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة : "نتحدث عن أكثر من 17 ألف شهيد خلافا لما تحت الأرض من شهداء والذين قد يصل عددهم إلى أكثر من 7500 شهيد، بالإضافة إلى مَن استشهدوا في معركة طوفان الأقصى والأسرى الذين تم اعتقالهم".





وتابع أن مشهد الأسرى الفلسطينيين أمس إعادة لتكرار النازية، مشددًا على أن ما يحدث في قطاع غزة يعيد إلى الأذهان وما حصل في البوسنة والهرسك، فهناك عمليات قتل جماعي وتشتد وتيرة المعركة في الجنوب.



وأكد أن الوضع في قطاع غزة مأساوي بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى ان ردود الفعل الدولية لم ترتقِ إلى مستوى القتل، مطالبا بالتدخل الواضح، لأن ما يحدث في قطاع غزة إبادة وتغيير للواقع الديموغرافي، كما يتم الضغط على مصر بمحاولات التهجير،كما يقصف الاحتلال قوافل النزوح.