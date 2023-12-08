طارق السعيد: مباراة بلوزداد فارقة في مسيرة كولر مع الأهلي

قال طارق السعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن النادي الأهلي يستطيع الفوز أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فارقة بشكل كبير مع الفريق فى المنافسة على اللقب".

وتابع :"مباراة الأهلي وشباب بلوزداد فارقة فى مسيرة كولر مع النادي، لأنه الفترة الأخيرة نسمع حديث كثير حوله".

واختتم بالقول : "مباراة الأهلي اليوم لابد على اللاعبين التركيز بشكل جيد والتخوف من الهجمات المرتدة".