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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: نأمل السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع وقف إطلاق النار في غزة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله في إمكانية اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.

 

وقال الأمين لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على مو التدوينات القصيرة X  :لازلنا نتمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع الأمين العام: إن إفشال المجلس في هذه المرحلة قد يذهب بالوضع الي مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش كما قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

 

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن عن تأييده وبقوة لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ودعوته لمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.

 

وكتب أبو الغيط عبر الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية على موقع X : أؤيد وبقوة مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة ‎@antonioguterres في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار علي خلفية الوضع الإنساني المتدهور في ‎قطاع غزة.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن التجاء السكرتير العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يشهد علي فداحة الموقف.

 

وشدد أبو الغيط على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر.

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