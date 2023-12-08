إعلام عبري: نقل 40 جنديا بجيش الاحتلال إلى مستشفى سوروكا خلال 24 ساعة فقط

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن العشرات من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا أمس الخميس في المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه تم نقل 40 جنديا مصابا من جيش الاحتلال جراء القتال في قطاع غزة إلى مستشفى سوروكا.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الـ63 والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تزايد اقتحامات جيش الاحتلال لمحافظات الضفة الغربية، وارتفاع وتيرة انتهاكات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.