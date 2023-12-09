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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: كولر يرتكب أخطاء.. والهجوم عليه غير مبرر

محمد بركات
محمد بركات

يرى محمد بركات أن الهجوم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يكون أحيانا (غير مُبرر).

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وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر يرتكب أخطاء نعم يرتكب، ولكن أحيانا يكون الهجوم عليه غير مبرر، الأمور لا تسير بشكل جيد باستمرار".

وأضاف: "كل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية تعاني قبل البطولة، حتى مانشستر سيتي، وكولر لم يتغير، مازال نفس الشخص الذي قاد الأهلي للنجاحات في الموسم الماضي" 
وتابع "كولر عليه أن يصحح الأخطاء لكني أرفض الهجوم غير المبرر عليه".

وعلق محمد بركات، على تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال بركات في تصريحاته : "أداء الأهلي في الفترة الأخيرة ليس أفضل شئ، واللياقة البدنية ليست أفضل شئ، ولم نعتاد على رؤية الأهلي لفترة طويلة يعاني من هذه المشاكل".

وأضاف: "الأزمة الرئيسية في الأهلي تكمن في إهدار الفرص السهلة، والتي ظهرت بوضوح خلال الشوط الأول من لقاء اليوم ضد شباب بلوزداد". 


واختتم: "هناك تسرع ورعونة في التعامل مع الفرص، ولدينا مثالا في انفراد بيرسي تاو، وسوء توفيق أيضا ظهر خلال فرصة حسين الشحات".

محمد بركات كولر الأهلى

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