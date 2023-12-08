عمرو الجندي لاعب سلة الأهلي يفوز بجائزة هداف دوري المرتبط

توج عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي بجائزة هداف دوري المرتبط للمحترفين الذي حصده الفريق على حساب سموحة.

وقدم الجندي مستويات مميزة للغاية، وكان أحد أبرز العناصر التي أسهمت في التتويج باللقب للموسم الرابع على التوالي والمرة التاسعة في التاريخ، بعد الفوز ‏على فريق سموحة في إياب نهائي البطولة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بنتيجة 91-81.

وكان الفريق قد حسم لقب البطولة بعد فوزه في مباراة الذهاب 83-54، مع فوز فريق 18 سنة على سموحة ذهابًا بنتيجة 78-‏‏74، وإيابًا بنتيجة 71-62.‏

وبهذا الفوز حقق الفريق رقمًا قياسيًّا بعد أن حصد البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ليصبح الأكثر تتويجًا باللقب.