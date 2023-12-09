أخبار التوك شو.. المفتى: القرآن ثابت كله بلا ريب..بكرى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المختلفة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

المفتي: لا محل للاحتمال في القرآن لأنه ثابت كله بلا ريب .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التثبت هو أول منهجية في الاستنباط السليم، وذلك فيما يتعلق بسُنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فمقطوع بثبوته، لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى دليل، فلا محل للاحتمال في القرآن لأنه ثابت كله بلا ريب.

المفتي: الطعن في علم الإمام البخاري تسفيه لعلماء المسلمين

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تفاصيل زيارته لمدينة «بخاري» التابعة لدولة أوزبكستان.



انزل واختار | بكرى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن انتخابات الرئاسة 2024 نالت قدرا كبيرا من النقاشات والحوارات الفترة الماضية،وأن المشاركة قضية ضرورية وواجب وطني على كل مواطن.

مندوب مصر بالأمم المتحدة يشيد بشجاعة جوتيريش في الدفاع عن القضية الفلسطينية.. فيديو

أشاد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، بنزاهة مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأثنى على شجاعته في الدفاع عن المواثيق الأممية تجاه القضية الفلسطينية.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدد الضحايا من النساء والأطفال يكذب المزاعم الإسرائيلية

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن اليوم يحل مطلع الشهر الثالث للحرب على غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني، 70% من الضحايا نساء وأطفال.

مندوب الصين يدعو للتحرك الفورى لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين..فيديو

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، مجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.

بكاء مي البحيرى تأثرا بقصيدة "لو عاد معتذرا"

استضافت الاعلامية مى البحيرى الشاعر فارس قطرية الذى قدم مجموعة من أروع قصائده.



مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال ينشئ مناطق آمنة «وهمية» في غزة| فيديو

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي إنشاء مناطق آمنة في غزة، ولكنها «وهمية» حيث أنه يقصف النازحين إليها، مؤكدًا أنه لا مكان آمن في قطاع غزة.

لقطات تظهر نقل الاحتلال أسرى فلسطينيين في وضع مزر.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، لقطات تظهر نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة وهم في وضعٍ مزرٍ للغاية بعد تجردهم من ملابسهم.



الشاعر فارس قطرية: مش عايز أعمل فلوس ولا ألقاب يكفينى الستر

قال الشاعر فارس قطرية أنه لا يرغب مطلقا فى اطلاق أى القاب عليه معقبا "أنا عايز أوصل إحساسي للناس فقط.