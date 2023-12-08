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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء مي البحيرى تأثرا بقصيدة "لو عاد معتذرا"

مى البحيرى
مى البحيرى

استضافت الاعلامية مى البحيرى الشاعر فارس قطرية الذى قدم مجموعة من أروع قصائده.

وتأثرت مي البحيري باكية على الهواء خلال برنامجها “كلام ما بينا” المذاع عبر قناة “صدى البلد” عندما ألقى فارس قطرية قصيدة الرائعة لو عاد معتذرا.

نصائح مى 

وكانت وجهت الأعلامية مى البحيرى نصائح هامة ببتعلق بعدم الحكم على شخصا ما من المظهر ، حيث قالت أنها فى احدى المرات كانت محتارة فى امرا ما، واستشارت المقربين منها لكنها لم تقتنع برأى أحد منهم.


وتابعت مى البحيرى قائلة:" وفى مرة وعديت على شخص اسمه عم محمد بسيط للغاية بشترى من عنده حاجات ولاحظ أنى متغيرة، سالنى مالك وطلب منى احكى فحكيت ليه وانا محرجة".


وأضافت مى البحيرى: عم محمد كان يتمتع بكثير من الخبرة والحكمة التى جعلتنى اندهش من ردوده واقتنعت برأية ومن حينها اصبح مستشارى فى الامور الصعبة فى حياتى.

الإعلامية مى البحيرى صدى البلد فارس قطرية كلام ما بينا مي البحيري

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