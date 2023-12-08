انزل واختار | بكرى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن انتخابات الرئاسة 2024 نالت قدرا كبيرا من النقاشات والحوارات الفترة الماضية،وأن المشاركة قضية ضرورية وواجب وطني على كل مواطن.

وأضاف بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الفترة المقبلة تحتاج الحرص من الجميع للحفاظ على الوطن ومظهره الحضاري، معلقا: «اللي بيقول الرئيس السيسي ناجح ناجح لمجرد الكلام مينفعش، لازم تنزل وتشارك ».

حملات اكاذيب



وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك حملات وأكاذيب وشائعات ضد مصر، خاصة ما يشير إلى قضية التهجير وتصفية قضية فلسطين، مضيفا: لابد أن يعلم من يتمسك بشعار «من النيل إلى الفرات» أن الجيش المصري والشعب أقوياء.

وأذاع بكري نضال أبناء السويس وبورسعيد والاسماعيلية؛ للدلالة على جهود المواطنين ضد العدو على مر التاريخ، مختتما: مصر تمتلك سلاح الشعب والجيش والمقاومة التي تسكن عقل كل مصر.