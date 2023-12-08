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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدد الضحايا من النساء والأطفال يكذب المزاعم الإسرائيلية

مندوب مصر بالأمم
مندوب مصر بالأمم المتحدة

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن اليوم يحل مطلع الشهر الثالث للحرب على غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني، 70% من الضحايا نساء وأطفال.

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز أمام وقف إطلاق النار بغزة

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مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: إدخال المساعدات لغزة حق أصيل للفلسطينيين

وأكد خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الضحايا من النساء والأطفال يكذب بشكل فاضح أن هذه حرب على جماعة مسلحة، بل هي حرب عقاب جماعي وإبادة جماعية، أدت لتدمير 60% من المباني السكانية لقطاع غزة، وتدمير 26 مستشفى، و20 مرفقًا خاصًا بالمياه والصرف الصحي، 56 سيارة إسعاف، و100 مسجد، وهدم مؤسسات الأمم المتحدة وقتل من موظفيها ما يزيد عن 130 موظفًا.

مندوب مصر بالأمم المتحدة

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