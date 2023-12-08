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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: إدخال المساعدات لغزة حق أصيل للفلسطينيين

مندوب مصر الدائم
مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق

أكد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة أن الحرب في قطاع غزة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي عجز على مدار شهرين عن إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، خلال كلمته في الجلسة التي عقدت لمناقشة قرار عربي لوقف إطلاق النار، أن الأمر في مجلس الأمن تجاوز العجز إلى عرقلة جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لافتا إلى أن جرائم المستوطنين الإسرائيليين تتصاعد في الضفة الغربية تحت سمع وبصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن المطالبة بإدخال المساعدات وفتح المعابر ليست استرحاما بل حقا أصيلا، منوها إلى أن  85% من سكان غزة أجبروا على النزوح.

وطالب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة بإسم المجموعة العربية، مجلس الأمن بإقرار وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن العرب بادروا بالسلام مع إسرائيل وهم متمسكون به.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة لمناقشة قرار عربي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 60 يوما.

وفي الوقت ذاته بدأ وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة، في إحاطة أمام وسائل الإعلام العالمية، بتفاصيل العدوان الإسرائليي على قطاع غزة الذي وصل إلى يومه الـ63.

وذكر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية يعقدون إحاطة مشتركة ومناقشات مفتوحة مع مراسلي أبرز وسائل الإعلام الأجنبية حول الحرب الجسيمة والانتهاكات الإسرائيلية في غزة وضرورة بذل جهود دولية حازمة لوقف الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ويتواجد وزير الخارجية سامح شكري، في واشنطن وعقد لقاءات مع عدد من نواب الكونجرس الأمريكي في إطار التحركات المصرية لبذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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