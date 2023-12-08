عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز أمام وقف إطلاق النار بغزة

مندوب مصر بالأمم
مندوب مصر بالأمم المتحدة

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن مجلس الأمن الدولي عجز عن آداء واجبه لوقف إطلاق النار في غزة.

 

txt

وزير الخارجية السعودي : يبدو أن وقف العنف في غزة ليس أولوية للعالم

txt

رسالة عاجلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في غزة

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، خلال كلمته جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة،: "تم تهجير 75 % من سكان قطاع غزة قسريا".

وأشار مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق،: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكد مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، : "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

مندوب مصر بالأمم المتحدة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

ترشيحاتنا

حسام موافي يحذر من مادة يفرزها الغضب تؤثر على الصحة بالسلب.. فيديو

أداء كارثي .. تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

عضوية مجانية 4 سنوات.. «الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع «إيدام» للرعاية الصحية

سقوط 17 شهيدا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

ظاهرة نادرة في سماء كوكب الأرض الأسبوع المقبل

العدل في التعامل مع نفسية الأطفال والمراهقين على مائدة القومي لحقوق الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

فيديو

الهدف 200.. سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي/ فيديو جراف

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ