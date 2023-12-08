مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز أمام وقف إطلاق النار بغزة

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن مجلس الأمن الدولي عجز عن آداء واجبه لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، خلال كلمته جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة،: "تم تهجير 75 % من سكان قطاع غزة قسريا".

وأشار مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق،: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكد مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، : "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".