أبو العلا: الفوز على ساجرادا مهمًا..هذه رسالتي للاعبي الزمالك

وجه الإعلامي محمد أبو العلا، رسالة إلى لاعبي الزمالك والجهاز الفني قبل مباراة ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أبو العلا فى برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفوز على ساجرادا مهم للغاية من أجل الحصول على الثلاث نقاط والوصول إلى العلامة الكاملة فى الدور الأول للمجموعات فى مشوار الفريق نحو التأهل لربع النهائي".

وأضاف: "الأفضل لنا أن ننهي الأمور مبكرا ونغلق باب الحسابات المعقدة ونحصل على الثلاث نقاط".

ومحمد أبوالعلا هو لاعب كرة قدم مصري ،ولد في 16 يناير 1980 وكان أول ظهور له في كأس العالم للناشئين 1997 بمصر مع منتخب مصر الوطني حيث كان ضمن الفريق الذي ضم أيضا أحمد بلال لاعب النادي الأهلي المصري حاليا حيث لفت إليه الأنظار بشدة وانطلق بعدها يبدع مع الفريق الأول في الزمالك، وهو من ناشئي نادي الزمالك حيث تم تصعيده للفريق الأول حتى أصبح الآن هو قائد الفريق ساهم في حصول الزمالك على كثير من البطولات

ويشتهر بتميزه الشديد في الديربي ضد فريق الأهلي المصري، ويشتهر أبوالعلا بالتمريرات البينية المتقنة إلى جانب تميزه في مركز الوسط المدافع.