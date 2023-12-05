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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائب أيمن أبو العلا: 27% من جرائم التحرش يتعرض لها الرجال

النائب أيمن ابو العلا
النائب أيمن ابو العلا

قال النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن ٢٧% من جرائم التحرش يتعرض لها الرجال ،لافتا الي أن المركز القومي للجرائم الإجتماعية في مصر اليونيسيف اقروا ذلك.


وأوضح، أبو العلا خلال لقائه بالإعلامية أنجي أنور، ببرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية الإى تي سي، وجدوا في العالم ان ٢٧% من الجرائم يتعرض لها الرجال، مضيفا ان ٩١% من السيدات تعرضوا للتحرش والتنمر.

واضاف: القانون ضد جريمة التنمر والتحرش فهي عقوبة للجريمة فان اليونسيف قالت ان ٢٧% من جرائم التنمر والتحرش يتعرض لها الرجال، منوها  إلى ان ٩% من جرائم التحرش مسئول عنها السيدات، فاصبح الأن التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

المركز القومي جرائم التحرش حزب الإصلاح اليونيسيف مصر جريمة التنمر التحرش

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