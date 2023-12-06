محمد أبو العلا: شيكابالا يرد على الانتقادات بالتألق.. وأوباما يستحق الانضمام للمنتخب

عدد محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مكاسب مباراة الفريق الأخيرة أمام سوار الغيني، مشيدًا بأداء اللاعبين.



وقال أبو العلا : "الهدف المبكر الذي سجله الزمالك فتحت الطريق للفريق من أجل تحقيق فوز عريض.. وجعل اللاعبين يخوضون المباراة بأعصاب هادئة وزادت من الحالة الفنية الإيجابية للاعبين".

وتابع: "كان هناك تحضير نفسي وذهني من معتمد جمال المدير الفني للفريق، والزمالك أظهر قدراته الحقيقية في المباراة وتألق نجوم الفريق بعد الحصول على الثقة بسبب الهدف الأول ثم الهدف الثاني الرائع لـ شيكابالا".

وأضاف: "كانت هناك ثنائيات بين لاعبي الزمالك، والتحرك الحر بين شيكابالا وزيزو.. الزمالك نجح في الفوز برباعية بجانب الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، هناك تطور في المنظومة الدفاعية للفريق وهو عمل واضح للجهاز الفني".

وأردف: "الحضور الجماهيري عامل أساسي في معادلة الانتصارات للزمالك والدعم المستمر منهم للاعبين والجهاز الفني، جماهير الزمالك واعية وهو ليس بجديد عليهم".

واستفاض أبو العلا: "تألق شيكابالا جعله في مكانة خاصة .. هدف شيكابالا ماركة مسجلة بأسمه حتى لو المنافس يدرك كيف يسدد نجم الزمالك، انتقادات كبيرة يتعرض لها ويرد دائمًا في الملعب ويحظى بحب جميع اللاعبين داخل صفوف الفريق وهو ما يظهر في احتفالات اللاعبين معه.. عامل السن لم يعوقه عن العطاء ويظهر دائمًا بقيمته الفنية الكبيرة".

وأختتم محمد أبو العلا تصريحاته قائلا: "دور اللاعبين الكبار واضح.. محمد عبد الشافي يتحمل مسئولية قيادة الجبهة اليسرى، وزيزو الذي يتمتع بعقلية مختلفة ويخلق دوافع لنفسه من أجل مواصلة التهديف، وأوباما الذي أهنئه على المستوى الذي يقدمه مع الفريق ويلعب في عدة مراكز بشكل جيد ويستحق الإنضمام لصفوف منتخب مصر".