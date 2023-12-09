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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سوء استخدام.. محفوظ رمزي: المصريون صرفوا 5.5 مليار جنيه على 5 أدوية

دواء
دواء

أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أنه يوجد في مصر اكتر من ١٧٠ مصنع، مضيفا أن صناعة الدواء تقدر تدخل لمصر من التصدير لأفريقيا ٥٠٠ مليار دولار.

وأضاف محفوظ رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"مشكلتنا في مصر ان المواطنين بيروحوا يدوروا على شكل علبة معين واسم معين رغم ان فيه نفس المادة والتركيز في ١٠-١٢ دواء".


وتابع الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن بسبب سوء الاستخدام المصريون صرفوا ٥.٥ مليار جنيه على ٥ أدوية بس.
 

التصنيع الدوائي الدكتور محفوظ رمزى الإعلامي عمرو أديب برنامج الحكاية صناعة الدواء صيادلة القاهرة قناة ام بى سى مصر نقابة صيادلة القاهرة

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