حسام حسن يلوم تصرف الأهلي مع رمضان صبحي.. تفاصيل

كشف حسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن موقفه من رحيل رمضان صبحى من الأهلي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية له: “كان يجب على الأهلي احتواء رمضان صبحي ورغباته ليستكمل مسيرته مع الفريق”.

وتعادل الأهلي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة اُقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والذي انتهى بالتعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية يوم 10 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.