بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على تعادل النادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية له: “في حاجة غلط الأهلي فرصه كانت أفضل، لكن تركيز الفريق غير الموسم السابق”.

وتعادل الأهلي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة اُقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والذي انتهى بالتعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية يوم 10 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.