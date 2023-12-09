حسام حسن يكشف عن سيناريوهات مصير كولر بالأهلي.. شاهد

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على موقف النادي الأهلي مع المدير الفني مارسيل كولر بعد تراجع المستوى هذا الموسم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية له: “الأهلي بيحب الصبر وكولر يحتاج لضبط النفس واعادة الثقة، والإدارة تبحث عن بدائل في الوقت المناسب”.

وتعادل الأهلي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة اُقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والذي انتهى بالتعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية يوم 10 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.