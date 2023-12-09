عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الحرية المصرى يطالب جميع المصريين بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الحرية المصري
الحرية المصري

طالب  حزب الحرية المصرى؛ جميع المصريين بالنزول الى اللجان للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ المقرر اجراؤها خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.


وأكد  الحزب على أن المشاركة فى الانتخابات ضرورة وطنية؛ لمواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى؛ ولكى نبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد.


من جانبه دعا ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ جميع المصريين بالنزول الى صناديق الانتخابات للادلاء بأصواتهم؛ ايمانا بأن المشاركة حق دستورى يحميه القانون.


وقال فى فيديو بثه عبر صفحة حزب الحرية على وسائل التواصل الاجتماعى : "شعبنا العظيم فى  كافة ربوع مصر، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.. مصر على أعتاب انتخابات رئاسية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. تتطلب منا جميعا المشاركة الايجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم لرسم ملامح المستقبل.

وأضاف : " من أجل مصر .. انزل شارك..  واختار من يمثلك فى فترة رئاسية جديدة..المشاركة فى الانتخابات مسئولية  وواجب وطنى.. لمواجهة التحديات والمخططات التى تهدد أمن مصر القومى".

وتابع : " من أجل مصر .. هننتظركم أمام لجان الانتخابات فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر.. تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر".


كما دعا النائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية المصرى الشعب المصرى للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، وواجب على كل مواطن الإدلاء بصوته والتعبير عن رأيه ليقرر مصير هذا الوطن في تلك المرحلة الدقيقة للغاية.


وقال فى فيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى :" أيها الشعب المصرى الأبى؛ الشعب الذى أنقذ الامة العربية والاسلامية .. أناشدك أيها الشعب العظيم أن تدلى بصوتك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.. لما له من أهمية قصوى للامن القومى المصرى فى ظل المخططات التى تستهدف أمن مصر واستقرارها .. ولذلك لابد ان نثبت للعالم اننا كتلة صلبة ولا يمكن تقسيمنا".


أما النائبة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى؛ فطالبت جميع الشعب المصرى بالمشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية؛ مؤكدة ان التصويت فى الانتخابات يمثل مشاركة فى صناعة القرار.


وأكدت فى فيديو تم بثه عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعى أن المرأة والشباب سيكون لهم دور مهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.. كلنا منتظرينكم أمام اللجان فى الانتخابات الرئاسية لكى يكون الاحتشاد بشكل يليق بمصر وتاريخها وحضارتها.

حزب الحرية المصرى الانتخابات الرئاسية المصريين ممدوح محمد محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

السيسي يؤكد على التضحية الكبيرة للشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

ترشيحاتنا

حشد 4 جيوش.. طبول الحرب تدق في أمريكا الجنوبية |تفاصيل

الصوفية يحشدون للانتخابات الرئاسية بموكب في حب مصر.. غدا

تسهيل إدلاء عمال الشركات بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع استمرار العمل| تفاصيل

بركلات الترجيح.. زمالك 2005 يهزم الأهلي في بطولة الجمهورية

يجبرهم على خلع ملابسهم.. الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مدرسة شمال غزة ويعتقل النازحين

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

سعر غير متوقع لفستان كاثرين جونز في مهرجان السينما الهندية

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر.. أطعمة تقضي على فقر الدم

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ