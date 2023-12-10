تسلا توسع مصنعها في الصين لإنتاج الجيل الجديد من Model 2

استأنفت شركة تسلا العمل في "المرحلة 3" من البناء في مصنع جيجا شنجهاي بالصين والتي ستشهد توسيع المنشأة لدعم إنتاج السيارة الكهربائية المخطط لها بقيمة 25000 دولار.

تشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن تسلا بدأت في البداية الاستعدادات للمرحلة الثالثة في عام 2021 لكنها علقت العمل على توسيع الموقع في عام 2022. وفي أبريل الماضي، بدأت الشركة العمل في منشأة جديدة لتخزين الطاقة في شنجهاي سيكون إنتاجها السنوي 40 جيجاوات في الساعة وتبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024

وينتج موقع جيجا شنجهاي حاليًا الطرازين Model 3 وModel Y، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1.1 مليون مركبة. بين الفترة من يناير إلى نوفمبر، تم إخراج حوالي 853.603 مركبة من المصنع، أي ما يعادل سيارة واحدة كل 37 ثانية، مما يجعله أكثر كفاءة بشكل ملحوظ من مصنع تسلا في تكساس حيث يتم إنتاج سيارة جديدة كل 76 ثانية، وسيكون لدى القدرة على بناء 2 مليون سيارة كهربائية سنويًا.

أفادت Car News China أن العمل توقف مؤقتًا على الموقع بسبب مخاوف الحكومة الصينية بشأن Starlink. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إيلون ماسك إنه تم إحراز "تقدم كبير" في استعداداته للإنتاج الضخم للسيارة الكهربائية الجديدة لتكون أقل من الطراز 3 في نطاق تيسلا. وعلى الرغم من ذلك، فمن غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج حتى عام 2025 على أقرب تقدير.

أما منشأة البطاريات في شنغهاي بقدرة سنوية تبلغ 40 جيجاوات في الساعة، فمن المتوقع أن تنتج خلايا للأسواق العالمية والمحلية. ستقوم تسلا في البداية بتوريد البطاريات من شركة CATL قبل أن تنتقل إلى الخلايا التي تصنعها في المصنع الجديد.

يُعرف طراز تسلا الجديد للمبتدئين حاليًا باسم Model 2. ومن المتوقع أن يصل إلى السوق بتصميم مستوحى من سايبرتراك، ويقال إنه سينتج نموذجًا يركز على المستهلك ونسخة روبو تاكسي.