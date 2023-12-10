عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

يعرض مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة د.حسين بكر الاربعاء القادم 13 ديسمبر فيلم" الحلم " للمخرج عبد العزيز حشاد من انتاج المركز القومي للسينما.

والفيلم يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة علي العمل وكيف يصبح حلمك ليس مستحيلا.

الفيلم بطولة أميرة فتحي وايمان مدحت والطفلة سيلين والطفل ياسين.

قصة احمد صبحي وتصوير محمد عزمي مدير انتاج سلوي عبد الرحمن إخراج عبد العزيز حشاد وتم تصويره في احدي قري محافظة الجيزة.

فيلم الحلم

أميرة فتحى

وتشارك أميرة فتحي في فيلم تحت عنوان أولها حلو والذي تشارك فيه بجانب حمزة العيلي وسهام جلال ودارين حداد ورانيا شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو يتناول مشاكل العلاقات العاطفية بين الشباب.

وكانت الفنانة أميرة فتحي قد غابت عن الأضواء منذ فترة كبيرة، حيث كان آخر أعمالها فيلم ابقى قابلني الذي شاركت فيه بجانب محمد لطفي ومها أحمد وحسن حسني وسعد الصغير وعلاء مرسي وإيناس النجار وسليمان عيد وياسر فرج ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين من تأليف سيد السبكي وإخراج إسماعيل فاروق.

تقام الفعاليات تحت اشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الاربعاء الموافق ١٣ ديسمبر في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.

يذكر ان جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.