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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتخابات الرئاسية.. إقبال متزايد وتزاحم على لجان الاقتراع بجميع مراكز وأحياء أسيوط

طوابير المواطنين
طوابير المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن لجان الاقتراع بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تشهد إقبالًا متزايدًا وزحامًا من المواطنين منذ الساعات الأولى صباح اليوم ومع بداية فتح اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

 وأوضح أن أغلب أبناء أسيوط حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا مع أول أيام التصويت وشهدت أغلب اللجان طوابير من الناخبين أمام البوابات انتظارًا للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.


وأشاد محافظ أسيوط بالإقبال الكبير من المواطنين على مختلف اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري حيث امتدت طوابير المواطنين أمام اللجان لمسافات كبيرة مما يؤكد على وعي المواطن الأسيوطي بأهمية الخروج والتصويت في الانتخابات باعتباره حق دستوري لكل مواطن وإدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأوضح المحافظ أن هناك غرفة عمليات رئيسية بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة برئاسته وحضور نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي كافة المديريات الخدمية والهيئات المختلفة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أي مشكلة في الحال.

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وأكد اللواء عصام سعد على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة دون أي معوقات مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير العملية الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وتم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .

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