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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لنتائجهم المميزة.. رسالة من الخطيب لناشئي وناشئات «سلة الأهلي»

الخطيب وناشئ السلة
الخطيب وناشئ السلة

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على لقاء فريقي الناشئين والناشئات تحت ١٨ سنة ‏لكرة السلة وأجهزتهم الفنية والإدارية؛ تقديرًا لما قدموه من نتائج مميزة في بطولة دوري ‏المرتبط، وتحقيق الفوز في كل المباريات التي خاضها كلا الفريقين بالبطولة.

جاء ذلك في ‏حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والإسباني داني مانيه المدير الفني ‏للقطاع، ونائبه كريم ضيف، ومودي الجارحي المدير الإداري.‏


وأشاد الكابتن الخطيب بما قدمه لاعبو ولاعبات السلة خلال الفترة الماضية، والتزامهم داخل ‏وخارج الملعب، وتحليهم بالروح القتالية والإصرار على الفوز بكل المواجهات، مؤكدا أنهم ‏يمثلون مستقبل النادي خلال السنوات القادمة، وأن مجلس الإدارة يثق في كل أبناء الأهلي ‏وكوادره الفنية والإدارية وينتظر منهم الكثير، ويدعمهم لكتابة تاريخ حافل بالإنجازات ‏بمختلف اللعبات وعلى كافة المستويات. ‏

وأوضح في رسالته للناشئين والناشئات أن الهدف دائمًا هو تكوين أجيال جديدة تتمتع ‏بالمقومات الشخصية التي تميز لاعبي ولاعبات الأهلي من المتفوقين سلوكيًا ورياضيًا ‏ودراسيًا، وأن بيئة النادي تساعد دائمًا على التفوق في ظل الالتزام بالمبادئ والقيم. وشدد ‏على أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، أصبحت جزءًا من الماضي، وأن التحديات ‏القادمة صعبة للغاية، وتستوجب المزيد من الاجتهاد والالتزام والعطاء، من أجل حصد ‏البطولات وإسعاد الجماهير. ‏

الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي الخطيب كرة السلة و بطولة دوري المرتبط

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