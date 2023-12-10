لنتائجهم المميزة.. رسالة من الخطيب لناشئي وناشئات «سلة الأهلي»

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على لقاء فريقي الناشئين والناشئات تحت ١٨ سنة ‏لكرة السلة وأجهزتهم الفنية والإدارية؛ تقديرًا لما قدموه من نتائج مميزة في بطولة دوري ‏المرتبط، وتحقيق الفوز في كل المباريات التي خاضها كلا الفريقين بالبطولة.

جاء ذلك في ‏حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والإسباني داني مانيه المدير الفني ‏للقطاع، ونائبه كريم ضيف، ومودي الجارحي المدير الإداري.‏



وأشاد الكابتن الخطيب بما قدمه لاعبو ولاعبات السلة خلال الفترة الماضية، والتزامهم داخل ‏وخارج الملعب، وتحليهم بالروح القتالية والإصرار على الفوز بكل المواجهات، مؤكدا أنهم ‏يمثلون مستقبل النادي خلال السنوات القادمة، وأن مجلس الإدارة يثق في كل أبناء الأهلي ‏وكوادره الفنية والإدارية وينتظر منهم الكثير، ويدعمهم لكتابة تاريخ حافل بالإنجازات ‏بمختلف اللعبات وعلى كافة المستويات. ‏

وأوضح في رسالته للناشئين والناشئات أن الهدف دائمًا هو تكوين أجيال جديدة تتمتع ‏بالمقومات الشخصية التي تميز لاعبي ولاعبات الأهلي من المتفوقين سلوكيًا ورياضيًا ‏ودراسيًا، وأن بيئة النادي تساعد دائمًا على التفوق في ظل الالتزام بالمبادئ والقيم. وشدد ‏على أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، أصبحت جزءًا من الماضي، وأن التحديات ‏القادمة صعبة للغاية، وتستوجب المزيد من الاجتهاد والالتزام والعطاء، من أجل حصد ‏البطولات وإسعاد الجماهير. ‏