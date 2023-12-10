أدوا أمانة الوطن.. قيادات الأزهر يشاركون في الانتخابات الرئاسية

شارك العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد، وذلك في إطار المشاركة الإيجابية الفعالة بالحياة السياسية، وتأكيداً على دورهم في بناء الوطن.

وكان على رأس المشاركين في الانتخابات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ووكلاء القطاع ومديري العموم والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث أدوا أصواتهم في اللجان الانتخابية المخصصة لهم.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجباً وطنياً وحقًا دستوريًا، وأنها فرصة لاختيار الرئيس الذي يمثل طموحات الشعب المصري ويحقق أهدافه وتطلعاته.

وأعرب العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية عن تطلعهم إلى أن تفرز الانتخابات الرئاسية رئيسًا قويًا قادرًا على قيادة البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق التنمية الشاملة والرخاء للشعب المصري.

وتأتي مشاركة العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية في الانتخابات الرئاسية استمرارًا لنهج الأزهر الشريف في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وتأكيدًا على دوره الحيوي في خدمة المجتمع المصري.

FB_IMG_1702222321664

FB_IMG_1702222318237

FB_IMG_1702222315917

FB_IMG_1702222313367

FB_IMG_1702222305253