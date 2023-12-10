وزيرة الثقافة: نسبة كبيرة من المقبلين على لجان الانتخابات شباب

قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مصر في أشد الحاجة إلى التكاتف، وأن يكون الجبهة الداخلية متحدة وقوية جدا، وتواجه الظروف والتحديات التي تواجه الدولة المصرية من خلال الإدلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية، داعية المواطنين في استعمال حقهم في الانتخاب وأن يقوموا بواجبهم تجاه دولتهم.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنها كانت متواجدة في اللجنة الانتخابية التابعة لها في التاسعة والنصف صباحا، ومن ثم توجهت إلى عملها، ومن ثم حثت الجميع على المشاركة وأداء الواجب الوطني.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن المصريون متعاطفين ومتعاونين بشكل مميز للغاية، ويوجد حالة من الود بين المواطنين فضلا عن الوعي بين الشباب إذ أن نسبة كبيرة من المتواجدين لدى لجان الانتخاب من الشباب، وهو دليل على نمو الوعي، وإدراك الشباب بأهمية المشاركة وازدياد الوعي تجاه الواجب الوطني.