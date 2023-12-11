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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ضياء السيد: فكرة عودة آزارو للأهلي محفوفة بالمخاطر

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن المهاجم المغربي وليد آزارو، كان عنصرًا مؤثرًا في قيادة هجوم الأهلي، وهو يسير بشكل طيب مع عجمان الإماراتي، وفكرة اعادته من جديد من الوارد نجاحها أو فشلها، لكن لا أوافق على عودته من جديد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "وليد آزارو كان موجودًا مع الأهلي منذ 4 سنوات، وفكرة إعادة لاعبا كان موجودا في الفريق فكرة محفوفة بالمخاطر، وهو قادر على التأقلم سريعًا لأنه سبق ولعب في الأهلي، لكن العناصر تغيرت كثيرًا، وهيكل الفريق أصبح مختلفا، رغم مسيرته الجيدة مع عجمان، كما أنه رحل بسبب خلاف مع فايلر الذي رحل بعد ذلك، لكن في النهاية لو عاد للفريق أتمنى أن ينجح معنا".

وأضاف: "لابد أن يتوافر دعم جماهيري باستمرار، وأن يكون هناك شعور لدى اللاعبين بضرورة تغيير الوضع، وسبق وأكدت أن بطولة الدوري الإفريقي ستكون (وبال) على الاندية العربية، بالنظر لنتائج الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصنداونز أيضًا".

وأكمل: "واثق في دعم جماهير الأهلي للاعبين في كأس العالم للأندية، ولابد أن يكون رد الفعل قوي من جانب اللاعبين، وأن يبذلوا قصارى جهدهم، والفريق أصبح متمرس في البطولة، ونتمنى لهم التوفيق وتقديم مستوى قوي خلال البطولة".

وبسؤاله حول ما تردد حول إمكانية رحيل أكرم توفيق، قال: "هذه الأحاديث عبث، ومارسيل كولر فقط يريد تحفيز اللاعب، وهو من أفضل اللاعبين ولديه روح عالية، ولابد أن يغير النمط الخاص بلعبه، وأن يتسم بالهدوء، ودخوله في التدوير مع محمد هاني معقول، فأعلم أن أكرم توفيق يريد العودة لمنتخب مصر، لكن عليه أن يغير أسلوب لعبه خصوصا بعدما تعرض للإصابة مرتين بالصليبي".

وأضاف: "الأهلي سنحت له فرص كثيرة خلال لقاء بلوزداد، وإضاعة الفرص السهلة أصبحت معتادة، ونتمنى أن يركز اللاعبين في القادم، خصوصا في منافسات كأس العالم للأندية، وأي مدرب سيكون (حائر) خصوصا أن فريقه يصل للمرمى، وهناك حالة عدم توفيق واضحة، ولابد أن يكون هناك تركيز أكثر من جانب المهاجمين".

وزاد: "التغييرات التي دفع بها كولر في لقاء بلوزداد متأخرة كالعادة، ومشاركة أحمد كوكا مع إمام عاشور كانت لزيادة الشق الهجومي، لكنها لم تحقق الفارق، في ظل ابتعاد اللاعبين عن مستواهم وإضاعة الفرص رغم الوصول الكثير لمرمى النادي الجزائري".

وأشاد ضياء السيد، بمواصلة النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، خصوصا أنه لا يشبع مطلقا من تحطيم الأرقام القياسية.

وأتم: "أدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودائمًا عندما تحتاج مصر لأبنائها فيكونوا متواجدين بقوة، خصوصا في ظل التحديات العالية، وبصمود الشعب المصري سنعبر كافة الأزمات، وسنتغلب على كافة المؤامرات، وواثق في القيادة السياسية، وأثق في زيادة الأعداد المشاركة بالانتخابات خلال اليومين القادمين".

الدوري الافريقي الأندية العربية الوداد المغربي بطولة الدوري برنامج بوكس تو بوكس ضياء السيد

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