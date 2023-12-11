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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد اللجان الانتخابية ويمنح مسنا رحلة عمرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منح رحلتي عمرة لاثنين من الناخبين كبار السن والبالغ عمر أحدهما 94 عامًا، وذلك لحرصهما على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رغم ظروفهما المرضية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بلجان مركز بلاط، معربًا عن تقديره لروح الوطنية والمشاركة الإيجابية وقدم لهما الشكر على حرصهما على أداء واجبهم الوطنى بالخروج إلى اللجنة الانتخابية.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، اللجان الانتخابية بمركز بلاط ( تنيدة - أولاد عبد الله - البشندي - بلاط - ذخيرة - عين عيش - المستقبل - مركز الشباب) ، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك للإطمئنان على الأجواء الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأشاد المحافظ بالتوافد المكثف للناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والروح الوطنية، مؤكدًا على توفير جميع الخدمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين خارج وداخل اللجان.

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة الوادي الجديد أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، وسط إجراءات تأمينية مشددة أمام وفى محيط اللجان الانتخابيه حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

في لفتةٍ إنسانية.. محافظ الوادي الجديد يمنح 2 من الناخبين رحلتي عمرة


وشهدت لجان الانتخابات بالمحافظة فى يومها الأول ارتفاعا فى نسبة الإقبال قبل فتح أبوابها حيث وقفت طوابير المواطنين من أجل أداء واجبهم الوطني فى الانتخابات الرئاسية ونظم الأهالى عدد كبير من المسيرات الشعبية بمشاركة الأحزاب وجمعيات تنمية المجتمع المحلى من أجل الدعوة إلى الخروج والتصويت فى الانتخابات وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم مرورى غير مسبوق من أجل تيسير حركة الناخبين وتحقيق السيولة المرورية أمام وفى محيط اللجان.

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