التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة التعاون، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهد تشكيل الزعيم، تواجد الحارس ياسين بونو، الذي رفض حضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، المقرر إقامته اليوم الاثنين في المغرب، ويتنافس ياسين بونو على نيل جائزة أفضل حارس؛ حيث يتنافس مع المصري محمد الشناوي قائد الأهلي، والكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد.



وفيما يلي تشكيل الهلال:

"ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، سافيتيش، سالم الدوسري، ميشيل، مالكوم وميتروفتيش".

وجاء تشكيل التعاون كالآتي:

"مايلسون، عبد الملك العييري، جيرتور، عون السلولي، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، موسى باور وجواو بيدرو".