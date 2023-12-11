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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب أبناء مصر : الانتخابات الرئاسية امتحان في حب الوطن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن الكثافة الانتخابية أمام اللجان كان الحزب متوقعها بشكل كبير، وذلك لأن الانتخابات الرئاسية ليست عادية، وإنما هي انتخابات للحفاظ على الوطن، بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها مصر في التحديات الحالية. 

حديث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024، أن الانتخابات الحالية هي انتخابات التمسك بالقائد الذي يعمل على الحفاظ على الأراضي، وأن سيناء خط أحمر وأنه لن يتم الاستغناء عن شبر واحد عن سيناء. 

وتابع أن القائد المصري فاجأ الجميع اليوم بأهمية السلاح الذي تم شراؤه، وكان لديه معلومات وتنبؤات بما سيحدث في السنوات المقبلة، وجهز جيش قادر على تأمين مصالح مصر الاقتصادية المختلفة. 

واستكمل، أن الانتخابات الرئاسية هي امتحان في حب الوطن وفي حب الرئيس، للبرهنة على حب الاثنين، كما أن الانتخابات الرئاسية هي رسالة يجب توجهيها للغرب، للحديث أنه لن يكون هناك تهجير للفلسطينيين، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، وأن سيناء خط أحمر. 

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