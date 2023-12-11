عزة مصطفى تشيد بجهود النائب محمد أبو العينين في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بدور وجهود النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال قناة صدى البلد،: "النائب محمد أبو العينين، في الدائرة الخاصة به في الجيزة مع كل أنصاره"، وكان مشهدا عظيما".

وأضافت: "المصريون خرجوا في الانتخابات الرئاسية في مشهد بديع، وخرجوا على اختلاف فئاتهم العمرية، والاجتماعية واختلاف توجهاتهم السياسية والثقافية".



رئيس مكتبة الإسكندرية يشكر النائب محمد أبو العينين على جهوده بالانتخابات الرئاسية



وجه الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على الجهد الذي بذله في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب أحمد زايد ، خلال تعطيه خاصة لفضائية صدى البلد في مكتبة الإسكندرية، عن سعادة لإختيار النائي محمد أبو العينين مكتبة الإسكندرية لزيارة وفد برلمان دول البحر المتوسط، مؤكداً أن مكتبة الإسكندرية من الأماكن الثقافية العالمية.

مكتبة الإسكندرية ليست مخزن للكتب



وأشار رئيس مكتبة الإسكندرية ، إلى أن المكتبة تستقبل من 2_3 ألاف زائر مصري يومياً ، ذلك بالإضافة إلى القراء و الباحثين، و تستقبل من 500_700 سائح أجنبي يومياً.

وأكد رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية ليست مخزن للكتب ، و لكنها مؤسسة ثقافية ، وبنيت في نفس المكان الذي كانت به المكتبة القديمة التي أسست في القرن الثالث قبل الميلاد.