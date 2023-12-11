النائب محمد أبو العينين: وفد برلمان البحر المتوسط "انبهر" بمكتبة الإسكندرية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن وفد برلمان البحر المتوسط، طالب بزيارة لـ معالم الإسكندرية، والجميع "انبهر" بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن مكتبة الإسكندرية، بها أشياء مميزة جدًا، منها ثلاثة أدوار تحت المياه، ومرتفعة لـ الدور الـ 11 والمكتبة بها تصميم مميز.

تاريخ كبير في مكتبة الإسكندرية

وأشار إلي أن المكتبة تضم أشياء لـ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وجمال عبد الناصر، وكتاب كبار، الذين تركوا تاريخا كبيرا بعد رحيلهم.