رئيس مكتبة الإسكندرية: سعدنا بزيارة النائب محمد أبو العينين وبعثة البحر المتوسط

أعرب أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية خلال تعطيه خاصة لفضائية صدى البلد في مكتبة الإسكندرية، عن سعادته لإختيار النائب محمد أبو العينين مكتبة الإسكندرية لزيارة وفد برلمان دول البحر المتوسط، مؤكداً أن مكتبة الإسكندرية من الأماكن الثقافية العالمية.

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وأشار رئيس مكتبة الإسكندرية إلى ان المكتبة تستقبل من 2_3 آلاف زائر مصري يومياً ، ذلك بالإضافة إلى القراء و الباحثين، و تستقبل من 500_700 سائح أجنبي يومياً.



وأكد رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية ليست مخزنا للكتب، و لكنها مؤسسة ثقافية ، وبنيت في نفس المكان الذي كانت به المكتبة القديمة التي أسست في القرن الثالث قبل الميلاد.