لوكا مودريتش يجري جراحة في عظام الوجة .. تفاصيل

كشفت الناقدة ريهام حمدي عن خضوع لوكا موردريتش لاعب ميلان الإيطالي ومنتخب كرواتيا لعملية جراحية في عظام الوجه.

وكتبت حمدي من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أعلن نادي إيه سي ميلان عن خضوع النجم لوكا مودريتش لعملية جراحية في عظام الوجه، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة يوفنتوس.

وكشفت تقارير صحفية عن انتهاء موسم لوكا مودريتش، لاعب فريق أي سي ميلان الإيطالي، مع الفريق الإيطالي بسبب الإصابة.

ووفقا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فإن لوكا مودريتش يعاني من كسر مزدوج في عظم وجنتيه. انتهى موسمه، تقرير سبورتسكي نوفوستي.

وأضاف أنه سيعود لكأس العالم مرتديا قناع واقي.

ويستعد مودريتش للمشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026.