قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو ونجله أمام المحكمة بعد قليل.. الأول يواجه دعوى تعويض والابن بحيازة وتعاطي مخدرات
توظيف فوري.. وزارة العمل تعلن عن 3800 وظيفة جديدة بأجور مجزية
يحصل على 3 مليون فقط.. الغندور يكشف عن أفضل لاعب في الدوري المصري
محمد فريد: نعمل على جذب صناديق الاستثمار والمعاشات التشيكية إلى السوق المصري
إطلاق قافلة مساعدات جديدة من مصر إلى غزة.. تفاصيل
الخط الرابع لمترو الأنفاق ملحمة عظيمة تقام على أرض مصر| صور
الخروف يبدأ من 10 آلاف جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد
ماكرون: فرنسا تفتخر بدورها في لبنان ومن أجل السلام
بدرجات حرارة تلامس الـ 37.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة تضرب البلاد
وحدة "بيوجاز".. حياة كريمة تدفع قرية نهطاي بالغربية نحو الطاقة النظيفة
ننشر تفاصيل مذكرة تنفيذ منهج الثقافة المالية بعد توقيعها اليوم
وزارة الصحة تُطلق وتُوسّع خدمة تغيير البلازما العلاجية بأحدث تقنيات الفصل الآلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الموهبة تهزم الطول.. أقصر 10 لاعبين في ملاعب العالم

دانيال فيلالفا
دانيال فيلالفا
منتصر الرفاعي

لطالما ارتبطت كرة القدم في أذهان الكثيرين بالقوة البدنية والطول الفارع، خاصة في المراكز الدفاعية والكرات الهوائية، لكن الواقع داخل المستطيل الأخضر أثبت مرارا أن هذه المعايير ليست الحاسمة دائما. 

فالتاريخ الكروي مليء بنجوم قصار القامة تمكنوا من فرض أنفسهم بين الكبار وحققوا نجاحات استثنائية بفضل المهارة والسرعة والذكاء الكروي.

وفي كرة القدم الحديثة، أصبح واضحا أن اللاعب لا يقاس بطوله بل بما يقدمه من تأثير داخل الملعب وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، فالكثير من اللاعبين أصحاب القامات القصيرة امتلكوا ميزة مركز الثقل المنخفض وهو ما منحهم قدرة كبيرة على تغيير الاتجاه بسرعة، والمراوغة في المساحات الضيقة والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

وعلى مدار العقود الماضية، برزت أسماء خالدة أثبتت أن الموهبة تتفوق على الفوارق البدنية مثل ليونيل ميسي الذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، حيث لم يكن الطول عائقا أمام تحقيقه أرقاما قياسية لا تحصى. 

ليونيل ميسي

كذلك الأسطورة دييجو مارادونا الذي سحر العالم بقدراته الفنية الاستثنائية، إلى جانب بيليه وروبرتو كارلوس الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ اللعبة.

مارادونا 

وفي عام 2026 عادت الأضواء لتسلط على أصحاب القامات القصيرة من خلال قائمة تضم أقصر 10 لاعبين كرة قدم في العالم والذين يواصلون تقديم الدليل على أن النجاح لا يرتبط بعدد السنتيمترات، بل بحجم الموهبة والإصرار.

أقصر 10 لاعبين في العالم لعام 2026

يتصدر القائمة إلتون خوسيه خافيير جوميز بطول 154 سم، وهو من أبرز الأسماء التي صنعت لنفسها مسيرة احترافية ناجحة رغم فارق الطول الكبير مقارنة بباقي اللاعبين.

ويأتي بعده دانيال فيلالفا بطول 155 سم، والذي اشتهر بسرعته الكبيرة وتحركاته الذكية في الثلث الهجومي.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب ساليو بوبولا بطول 157 سم، يليه يفرسون سوتيلدو بطول 159 سم، والذي يعد من أكثر اللاعبين مهارة ومراوغة.

وفي المركز الخامس، جاء ماكسيميليانو موراليس بطول 160 سم، ثم لورينزو إنسيني بطول 163 سم، وهو أحد أبرز الأجنحة الذين تألقوا في الكرة الإيطالية والأوروبية.

كما ضمت القائمة طارق لامبتي بطول 163 سم، ويتميز بسرعته الكبيرة وانطلاقاته من الجبهة اليمنى، إضافة إلى ريان فريزر بنفس الطول.

وفي المركز التاسع، حل ماركو فيراتي بطول 165 سم، وهو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله بفضل رؤيته المميزة ودقته في التمرير والسيطرة على نسق اللعب.

واختتم القائمة البرازيلي برنارد بطول 167 سم بعدما قدم مستويات قوية خلال مسيرته في عدة دوريات كبرى.

الطول ليس معيارا للنجاح

تؤكد هذه القائمة أن كرة القدم لعبة تمنح الفرصة لمن يمتلك الموهبة والعزيمة بغض النظر عن الطول أو البنية الجسدية، فكما يحتاج الفريق إلى المدافع القوي والمهاجم طويل القامة يحتاج أيضا إلى اللاعب السريع والمبدع القادر على كسر الخطوط وصناعة الحلول.

وفي النهاية، تبقى كرة القدم اللعبة الأكثر عدلا لأنها لا تنحاز للأطول أو الأقوى بل تكافئ الأكثر إبداعا وتأثيرا داخل الملعب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

