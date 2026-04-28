الموهبة تهزم الطول.. أقصر 10 لاعبين في ملاعب العالم

لطالما ارتبطت كرة القدم في أذهان الكثيرين بالقوة البدنية والطول الفارع، خاصة في المراكز الدفاعية والكرات الهوائية، لكن الواقع داخل المستطيل الأخضر أثبت مرارا أن هذه المعايير ليست الحاسمة دائما.

فالتاريخ الكروي مليء بنجوم قصار القامة تمكنوا من فرض أنفسهم بين الكبار وحققوا نجاحات استثنائية بفضل المهارة والسرعة والذكاء الكروي.

وفي كرة القدم الحديثة، أصبح واضحا أن اللاعب لا يقاس بطوله بل بما يقدمه من تأثير داخل الملعب وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، فالكثير من اللاعبين أصحاب القامات القصيرة امتلكوا ميزة مركز الثقل المنخفض وهو ما منحهم قدرة كبيرة على تغيير الاتجاه بسرعة، والمراوغة في المساحات الضيقة والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

وعلى مدار العقود الماضية، برزت أسماء خالدة أثبتت أن الموهبة تتفوق على الفوارق البدنية مثل ليونيل ميسي الذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، حيث لم يكن الطول عائقا أمام تحقيقه أرقاما قياسية لا تحصى.

ليونيل ميسي

كذلك الأسطورة دييجو مارادونا الذي سحر العالم بقدراته الفنية الاستثنائية، إلى جانب بيليه وروبرتو كارلوس الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ اللعبة.

مارادونا

وفي عام 2026 عادت الأضواء لتسلط على أصحاب القامات القصيرة من خلال قائمة تضم أقصر 10 لاعبين كرة قدم في العالم والذين يواصلون تقديم الدليل على أن النجاح لا يرتبط بعدد السنتيمترات، بل بحجم الموهبة والإصرار.

أقصر 10 لاعبين في العالم لعام 2026

يتصدر القائمة إلتون خوسيه خافيير جوميز بطول 154 سم، وهو من أبرز الأسماء التي صنعت لنفسها مسيرة احترافية ناجحة رغم فارق الطول الكبير مقارنة بباقي اللاعبين.

ويأتي بعده دانيال فيلالفا بطول 155 سم، والذي اشتهر بسرعته الكبيرة وتحركاته الذكية في الثلث الهجومي.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب ساليو بوبولا بطول 157 سم، يليه يفرسون سوتيلدو بطول 159 سم، والذي يعد من أكثر اللاعبين مهارة ومراوغة.

وفي المركز الخامس، جاء ماكسيميليانو موراليس بطول 160 سم، ثم لورينزو إنسيني بطول 163 سم، وهو أحد أبرز الأجنحة الذين تألقوا في الكرة الإيطالية والأوروبية.

كما ضمت القائمة طارق لامبتي بطول 163 سم، ويتميز بسرعته الكبيرة وانطلاقاته من الجبهة اليمنى، إضافة إلى ريان فريزر بنفس الطول.

وفي المركز التاسع، حل ماركو فيراتي بطول 165 سم، وهو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله بفضل رؤيته المميزة ودقته في التمرير والسيطرة على نسق اللعب.

واختتم القائمة البرازيلي برنارد بطول 167 سم بعدما قدم مستويات قوية خلال مسيرته في عدة دوريات كبرى.

الطول ليس معيارا للنجاح

تؤكد هذه القائمة أن كرة القدم لعبة تمنح الفرصة لمن يمتلك الموهبة والعزيمة بغض النظر عن الطول أو البنية الجسدية، فكما يحتاج الفريق إلى المدافع القوي والمهاجم طويل القامة يحتاج أيضا إلى اللاعب السريع والمبدع القادر على كسر الخطوط وصناعة الحلول.

وفي النهاية، تبقى كرة القدم اللعبة الأكثر عدلا لأنها لا تنحاز للأطول أو الأقوى بل تكافئ الأكثر إبداعا وتأثيرا داخل الملعب.