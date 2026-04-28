تشكيل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ المتوقع قبل قمة دوري الأبطال

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 .

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي يسعى لقيادة الفريق نحو حلم التتويج القاري

على الجانب الآخر، يقود البلجيكي فينسينت كومباني بايرن ميونخ، لكنه سيغيب عن التواجد على الخطوط بسبب الإيقاف، ما يضع الجهاز الفني أمام اختبار صعب في إدارة المباراة من خارج الملعب.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

الدفاع: نونو مينديش - ويليان باتشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

الوسط: فيتينا - جواو نيفيس -ووارن زائير إيمري.

الهجوم: كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - وديزيري دوي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كونراد لايمر - جوناثان تاه- دايوت أوباميكانو - جوسيب ستانيشيتش.

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - جوشوا كيميتش - لويس دياز - جمال موسيالا - مايكل أوليز.

الهجوم: هاري كين