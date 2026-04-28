موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مواجهة يستضيفها ملعب «حديقة الأمراء» بطابع تنافسي خاص بين عملاقين من كبار القارة.

ويدخل الفريق الباريسي اللقاء بقيادة مدربه لويس إنريكي، ساعيًا لمواصلة نتائجه القوية والاقتراب خطوة جديدة نحو النهائي، بينما يخوض الفريق البافاري المواجهة بقيادة فينسنت كومباني، الذي سيغيب عن الخطوط بسبب الإيقاف، ما يزيد من صعوبة مهمة فريقه خارج ملعبه.

بلغ بايرن ميونخ هذا الدور بعد مواجهة قوية أمام ريال مدريد، حسمها لصالحه بنتيجة 4-3، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة، فيما تأهل باريس سان جيرمان بعد تفوق واضح على ليفربول بنتيجة إجمالية 4-0، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُبث عبر beIN Sports، وتحديدًا قناة beIN SPORTS 1، بصوت المعلق حسن العيدروس.

وفي نصف النهائي الثاني، يصطدم آرسنال بنظيره أتلتيكو مدريد، بعدما تجاوز الفريق الإنجليزي عقبة سبورتنج لشبونة، بينما أطاح الفريق الإسباني ببرشلونة.