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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين : مكتبة الإسكندرية من أكبر المعالم .. ورمز ثقافي مصري دولي

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

 قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، إن وفد دول البحر المتوسط  طلب منه زيارة معالم الإسكندرية ، مؤكداً أنه رأى مكتبة الإسكندرية أكبر معالمها، وهي رمز ثقافي مصري عالمي 

الانتخابات الرئاسية 2024

 

وأضاف  النائب محمد أبو العينين خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن الوفد أظهر انبهاره بمكتبة الاسكندرية، التي تعد صرح ثقافي و علمي جليل، بالإضافة إلى براعة تصميمها الفني و التقني و المعماري، حيث تضم مكتبة الإسكندرية 3 أدوار تحت المياه.


وتابع:" نحن سعداء، لتخليد آثار قادة مصريين منهم: الزعيم جمال عبد الناصر و الزعيم أنور السادات ، و كتاب عظماء، مثل محمد حسنين هيكل"

 الشعب المصري صاحب حضارة قديمة

 

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، من أمام اللجان الانتخابية بـ محافظة الإسكندرية، أن الشعب المصري صاحب حضارة قديمة، ويبني حضارة جديدة، والجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أنه سيتم الاحتفال بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية، بكل محبة، وبكل احترام، وسيتم تقديم التهاني للفائز.

 

وأشار إلي أنه سيتم تقديم الشكر لمن لم يحالفه الفوز، ونؤكد أنه شارك وقام بتقديم رسالة سياسية حضارية، ومنافسة سياسية، وأن العالم يرى أن هناك تنافس".

أبو العينين البحر المتوسط الانتخابات الرئاسية مكتبة الاسكندرية وكيل مجلس النواب

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