قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام.. خالد طلعت يكشف عن أسوأ موسم للأهلي منذ تأسيسه
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مركز التميز العلمي ويوجه بتحويل الأبحاث إلى تطبيقات صناعية
مصر والسعودية تتفقان على تعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية في الإعلام
محمد عبد اللطيف:الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم
مأساة ليلة فرح| طلقات ابتهاج تنهي حياة شاب بالشرقية.. وشهود عيان: أراد المجاملة انتهت حياته
الجويلي: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة ويخدم 2 مليون راكب يوميًا
بدعاء واحد.. احفظ لسانك من الغيبة والنميمة .. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيسة وزراء اليابان يؤكدان توافق الرؤى بشأن ضرورة التسوية السلمية للأزمات
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب106 ملايين جنيه
كامل الوزير: تجهيزات متقدمة لنفق الخط الرابع للمترو بين حدائق الأشجار والأهرامات
وزير البترول: نستهدف توليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030
بعد نجله بأسبوع.. وفاة طبيب متأثراً بإصابته في حريق بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

سبب إصرار النبي على الصلاة على رأس أحد المنافقين عند وفاته.. الشيخ الشعراوي يوضح

الإمام محمد متولى الشعراوى - إمام الدعاة
الإمام محمد متولى الشعراوى - إمام الدعاة
إيمان طلعت

قال الإمام محمد متولى الشعراوى، إمام الدعاة، إن إرسال سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- للناس كان بمثابة الرحمة للبشرية كلها، مستشهدا بقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».

وأضاف «الشعراوى»، فى فيديو له، أن من المواقف التى تبين لنا مظاهر رحمة رسول الله بأمته أنه عندما مات عبد الله بن سلول رأس المنافقين كان يريد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يصلى عليه ولكن سيدنا عمر اعترض على النبى وقال له: «أتصلى على رأس النفاق يا رسول الله»، ولكن رسول الله أصر أن يصلى عليه وقال: «أن الله تعالى خيرنى وقال: "اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ"».

وتابع: «وقال الرسول: والله لو علمت أننى إن استعفرت لهم أكثر من سبعين مرة أن الله سيغفر لهم لفعلت»، مشيرا إلى أن الله تعالى احترم غيره عمر على دينه وأنزل هذه الآية: «وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ».

وأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على رأس المنافقين عندما مات تنفيذا لأوامر الله تعالى ولو كان الأمر بيد سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لكان قد صلى عليهم وهذا الفعل هو ما تقتضيه رحمته –عليه السلام- على العالمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

