البطولة يا رجالة.. هتافات نارية من جماهير الأهلي بالسعودية

استقبل المئات من جماهير النادي الأهلي بالسعودية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم للأندية التى ستنطلق غدا الثلاثاء بلقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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ورددت الجماهير هتافات:".. اي اهاه بنلعب على بطولة… التالتة شمال بتهز جبال .. فريق عظيم.. البطولة يا رجالة".

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية منذ قليل، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023.

ويترأس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.