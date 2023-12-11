شوبير يطرح سؤالا للجمهور: من سيكون بطل نسخة كأس العالم للأندية؟

طرح الإعلامي أحمد شوبير، سؤالا للجمهور عن بطل نسخة كأس العالم للأندية عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب شوبير: "توقعاتك.. من سيكون بطل نسخة كأس العالم للأندية 2023 ".

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية اليوم، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023.

ويترأس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.