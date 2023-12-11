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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستقبل وطن بالسويس: المحافظة تشهد عرسا ديمقراطيا انتخابيا.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدث أبو الوفا، بشير أمين مساعد حزب مستقبل وطن في محافظة السويس، عن الانتخابات الرئاسية بمحافظة السويس، قائلا إن المحافظة تشهد عرسا ديمقراطيا انتخابيا.

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وأضاف أبو الوفا، بشير أمين مساعد حزب مستقبل وطن في محافظة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد"،: "لأول مرة يحدث هذا الزخم أمام اللجان الانتخابية على مدار اليوم وأمس"، لافتا: "الإقبال في السويس على الانتخابات الرئاسية لم يحدث من قبل".

 

وأشار أبو الوفا، بشير أمين مساعد حزب مستقبل وطن في محافظة السويس،: "الإقبال بالسويس جاء إيمانا بعطاء الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية، خاصة مع التحديات الأخيرة والتصدي للمخطط الصهيوني، وتهجير الفلسطينيين ومنع تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن التنمية والقضاء على الإرهاب".

وأوضح أبو الوفا، بشير أمين مساعد حزب مستقبل وطن في محافظة السويس،: "هناك تكاتف من شعب السويس خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي".

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