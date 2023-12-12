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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال يكشف مصير الثلاثي المتمرد مع الزمالك

الثلاثي المتمرد
الثلاثي المتمرد

تحدث معتمد جمال المدير الفني للزمالك عن عودة محمود حمدي "الونش" للتدريبات الجماعية، وموعد مشاركة مصطفى شلبي، وموقف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.


وقال معتمد جمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع طارق يحيى: " الونش اضافة كبيرة لفريق الزمالك بعد عودته.. وسيعود للمشاركة بشكل تدريجي".


وتابع: " الونش تعافى من الإصابة بنسبة 100% ولكننا سنختار التوقيت المناسب له ليعود للمشاركة، رغم أنه متحمس ليعود في أقرب وقت".


وعن مصطفى شلبي وموعد عودته من الإصابة التي يعاني منها: " مصطفى شلبي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، مصطفى شلبي لاعب مهم وننتظر عودته، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي دوره على أكمل وجه".

وعن عودة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للتدريبات الجماعية، قال مدرب الزمالك: " تحدثت مع فتوح وصبحي والزناري بعد عودتهم للتدريبات وطالبتهم بأداء تدريبات مكثفة ليكونوا جاهزين من الناحية الفنية بعد أن كانوا بعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية".

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