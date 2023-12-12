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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة بريطانيا باليمن: الهجمات الحوثية على السفن التجارية تقوض الأمن الغذائي

صدى البلد

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية، تقوض الأمن الغذائي في اليمن، بالتزامن مع تصعيد الجماعة هجماتها في البحر الأحمر.

وقالت السفيرة البريطانية إن هجمات الحوثيين الأخيرة على الشحن الدولي واستيلاءهم غير القانوني على سفينة (MV GALAXY LEADER) تقوض أمن اليمن، وخاصة الغذاء، حيث يتم استيراد 80 بالمائة من المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر.

وأضافت في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن التهديدات المستمرة للشحن التجاري الدولي ستؤدي في النهاية إلى تقييد توافر الغذاء، لأن الشحن التجاري لن يخاطر بسفنه وطواقمه.

وأشارت إلى أن تكاليف التأمين على الشحن بدأت في الارتفاع، وستؤدي إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية "، مجددة التزام المملكة المتحدة بحماية سلامة الشحن في المنطقة.

وطالبت السفيرة البريطانية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة (MV GALAXY LEADER) وطاقمها.

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وأكدت أن "الجزء الحاسم من الرحلة نحو السلام هو الحوار اليمني اليمني، ويجب أن يكون الشعب اليمني قادراً على تحديد مستقبل أمته"، مجددة دعم بلادها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في هذا المسعى الحيوي.

وثمنت السفيرة البريطانية، جهود السعودية وسلطنة عمان للمضي قدماً في عملية السلام.

الامن الغذائي الهجمات الحوثية البحر الأحمر السفيرة البريطانية السفن التجارية هجمات الحوثيين

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