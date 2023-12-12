عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر أساب توقف السيارة عن العمل صباحا

صدى البلد

يواجه بعض المستخدمين أحياناً أعطال مفاجئة في سيارتهم، من أبرزها تأخر تشغيل محرك السيارة، ويعد ذلك أحد أشهر الأعطال الشائعة في عالم السيارات، وقد يحدث لأسباب عديدة. 

 

أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة

  • تلف فلتر البنزين، ويقوم بتنقية البنزين من الشائب والأوساخ وعند التأخر في تغييره قد يؤدي هذا الى انسداد فتحاته وبالتالي صعوبة وصول الوقود الكافي الى المحرك.
  • عطل في أحد بواجي السيارة، ويتسبب ذلك في تأخر تشغيل السيارة كما سيلاحظ السائق ارتجاج واهتزاز المحرك وضعف عزم السيارة.
  • دخول الأوساخ والأتربة الى فلتر الهواء، ويحدث ذلك عندما يتأخر السائق في تغييره، حيث ترتكز مهمته في تصفية الهواء الداخل الى المحرك وتنقيته من الشوائب والأوساخ.
  • عطل في مضخة الوقود
  • ضعف في البطارية والوصلات الكهربائية.
محرك السيارة الأعطال عالم السيارات فلتر البنزين الوصلات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

موضوعات متعلقة

فرصة.. جيب رينجيد بخصم 70%

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر

أحدث أسعار رينو داستر الجديدة في مصر .. صور

أحدث أسعار دايو ليجانزا في مصر.. صور

فرصة لا تعوض.. فيات تيبو بخصم يصل الى 70%

هيونداي توسان 2025 تحصل على تحديثات جديدة

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

انخفاض صادرات تسلا من السيارات الكهربائية بنسبة 55%

ترشيحاتنا

نائب محافظ القاهرة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بحي طرة ..صور

طوابير أمام لجان انتخابات الرئاسة بمركز أبوالنمرس لليوم الثالث.. صور

5 أسباب.. تعرف على سر الإقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية| تفاصيل

مسيرة حاشدة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بأسوان.. فيديو وصور

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

المرأة البدوية تتصدر المشهد لليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ