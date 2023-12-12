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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول البسبوسة، ولكن تظل بعض السيدات لا يتقن فن إعداد البسبوسة فى المنزل، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البسبوسة .

طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم


المكوّنات لعمل البسبوسة


سميد – 500 غرام
سمن – نصف كوب
حليب سائل - كوب
سكر – كوب
جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة
قطر – كوب ونصف
طحينة – ملعقتان كبيرتان
فول سوداني نيء – بحسب الحاجة


طريقة عمل البسبوسة

1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.
2- في وعاء اخر، أخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.
3- أسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.
4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل ادخالها الى الفرن.
5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.
6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.
7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالقطر الساخن وأتركيها حتى تبرد قبل تقديمها

البسبوسة المكو نات لعمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة السميد الحليب الفول السوداني ​​​​​​​health

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