طريقة عمل البسبوسة في المنزل

يفضل الكثير من الأشخاص تناول البسبوسة، ولكن تظل بعض السيدات لا يتقن فن إعداد البسبوسة فى المنزل، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البسبوسة .
المكوّنات لعمل البسبوسة
سميد – 500 غرام
سمن – نصف كوب
حليب سائل - كوب
سكر – كوب
جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة
قطر – كوب ونصف
طحينة – ملعقتان كبيرتان
فول سوداني نيء – بحسب الحاجة
طريقة عمل البسبوسة
1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.
2- في وعاء اخر، أخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.
3- أسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.
4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل ادخالها الى الفرن.
5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.
6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.
7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالقطر الساخن وأتركيها حتى تبرد قبل تقديمها