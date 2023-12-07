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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل البسبوسة.

المكوّنات..
سميد – 500 غرام

سمن – نصف كوب

حليب سائل - كوب

سكر – كوب

جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة

قطر – كوب ونصف

طحينة – ملعقتان كبيرتان

فول سوداني نيء – بحسب الحاجة

طريقة العمل..
1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.
2- في وعاء اخر، أخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.
3- أسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.
4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل ادخالها الى الفرن.
5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.
6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.
7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالقطر الساخن وأتركيها حتى تبرد قبل تقديمها

طريقة عمل البسبوسة البسبوسة بسبوسة الخلاط

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