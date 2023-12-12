لو دعيت بحاجة معينة تحصل هل هذا اشتراط على ربنا.. داعية يجبب

لو دعيت ربنا بحاجة معينة تحصل هل هذا اشتراط على ربنا؟..سؤال أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد موضحًا:" ليس اشتراط على الله تبارك وتعالى، فكثير من الأنبياء طلبوا أمور معينة، دعا سيدنا سليمان ربنا عز وجل وقال {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي}، ودعا سدينا زكريا ربه قال {رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}، وسيدنا إبراهيم عندما دعا المولى جل شانه قال { رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ}.

وتابع قائلاً:" أطلب وأدعو الله بأدعية معينة، اطلب اللى نفسك فيه اطلب المستحيلات، لو انت مش قادر هو على كل شيء قدير، ولكن إن أعطاك فأنت راضٍ وإن لم يعطك فأنت راضٍ، فالخيره فيما اختاره الله فانا اطلب ما اريد وهو يعطيني ما يريد وانا راضٍ بما يريد".

هل يجوز الدعاء بأن يحقق لي الله ما أتمناه هذا العام أم لا يجوز تحديد الوقت؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف "العجمي" قائلًا: يجوز أن تحددى المدة او المكان فهذا فى مقدور الله تعالى، والله على كل شئ قدير، ويقول الله فى الحديث القدسي الشريف (انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء الله ).

سببان لعدم استجابة الدعاء

وقال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف، إن هناك خطآن يقع فيهما كثير من الناس يجعلان الدعاء غير مستجاب ، أو يحدث عكس ما تتمنى.

وأضاف أبو بكر، خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا: “الخطأ الأول وهو أن تدعو على نفسك دون أن تدري فحذارى أن تدعي على ابنك أو مالك أو نفسك”، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الناس يدعون على أبنائهم وعند سؤالهم أو نهرهم عن ذلك يعللون ذلك بأن هذا الدعاء يخرج وقلبي بيقول: “لا يا رب”، مؤكدا أن هذه خزعبلات ولا يوجد في الدين ما يقول إن شخصا بيدعي وقلبه بيقول لأ يارب فالله قد يستجيب الدعاء فورا.

واستشهد أبو بكر بما حدث للإمام الزمخشري عندما سئل: “لماذا قطعت قدمك؟ فقال: دعوة أمي علي حيث كنت ألعب بعصفور صغير، ونهرتني أكثر من مرة وعندما سئمت مني قالت لي ستقطع قدم العصفور قطع الله قدمك فعندما كبرت دب مرض قي قدمي واضطررت لبترها”.

وتابع: "نجد بعض الناس عندما يمرض ابنه ويجلس بجواره فيخدثه ويقول: “يا ريت اللي فيك يجي فيا، يا رب أنا وهو لأ”، مؤكدا أن صاحب الدعاء يجلب لنفسه المصائب دون أن يدري.

واستطرد: “أما الخطأ الثاني الذي يجعل الدعاء غير مستجاب أو بحدث عكس ما نتمنى وهو تعليق الدعاء على المشيئة، وذلك لأن كثيرا من الناس يفهمون المشيئة بطريقة خاطئة، فنجد بعض الناس عند الدعاء يقول: يا رب لو انت هتديني كذا إديني، يا رب لو انت رايد تعطيني كذا فاعطني إياه، وهذا خطأ كبير يحجب إجابة الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يدعو فليعزم المسألة أي يحددها ويقولها بقصد وعزم ويقين ولا يقول يا رب إن شئت فأعطني”.